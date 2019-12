Adara Molinero ha sido, sin duda, uno de los personajes más llamativos de este 2019. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' volvió a la palestra con el 'VIP' quizá sin esperarse lo que se le iba a venir encima. Adara no solo ha ganado el maletín del concurso, también ha acabado con una polémica a sus espaldas: Una relación ¿rota? Un ¿nuevo amor? Con esta montaña rusa cualquiera confirma algo... Mientras Gianmarco está destrozado por el parece evidente desprecio de Adara tras salir de Guadalix, ella está desconectada totalmente. Pero, ¿cómo se encuentra? Su gran amigo, Maestro Joao, ha visitado 'El programa de Ana Rosa' y ha hablado de cómo está llevando todo esto la ganadora de 'GH VIP 7'.

"Hemos tenido poca comunicación estos días, pero ahora estamos hablando muchísimo", ha declarado, confesando que su amiga lo está pasando "muy mal". Según la propia Adara, está "muy, muy triste".

Telecinco

Joao ha hablado de que Gianmarco y Adara tuvieron la oportunidad de hablar en un hotel, pero el italiano se negó: “Gianmarco no quiso verse cara a cara con Adara”. Según el Maestro Joao el italiano quería una conversación por teléfono donde le explicara las cosas, antes de verse cara a cara. Pero parece que aquí hay dos claras versiones...

“Adara me escribió 50.000 mensajes diciendo que Gianmarco no le cogía el teléfono”, asegura Joao, que cree que el italiano se ha equivocado por una cuestión de orgullo. “Me escribió para decir que Adara había roto la relación y no es cierto”. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es Adara la que está alejándose de Gianmarco o viceversa?