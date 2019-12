Gianmarco aterrizaba de nuevo en nuestro país y era recibido por María Patiño, una de las tantas personas que se han creído esta historia de amor de GH VIP 7. El italiano le reconocía a la presentadora y a toda la audiencia que, está estable aunque sigue defraudado con la ex concursante y con toda la situación en general. El joven confesaba que en Nochebuena, no pudo aguantarse las ganas y le mandó a Adara un mensaje navideño felicitándole las fiestas. "Cuando quieres a alguien no olvidas", decía Gianmarco a Patiño recién llegado de Bolonia donde ha pasado las fiestas junto a su familia.

Telecinco

Adara no le contestó al mensaje hasta que no pasaron dos días. "¿Una persona enamorada crees que contestaría después de dos días?", preguntó la presentadora. El concursante defiende que, aunque pasando por malos momentos entre él y Adara, siempre la ha apoyado: "Siempre la he defendido y he apostado todo por ella. Pero la respuesta de ella ha sido evitarme y no considerarme", ¿responderá a esto la ganadora del reality?

Instagram

El concursante de 'Gran Hermano VIP 7' volvió a Italia con los suyos donde se reencontró con su hermano, Luca, quien defendiera a su hermano durante su encierro en Guadalix con uñas y dientes en los platós de televisión. Y ahora ha vuelto a hacerlo, Luca no ha dejado a Gianmarco ni a sol ni a sombra. Gianmarco también ha querido aclarar que, sus conversaciones grabadas con Adara fue idea de Antonio David. Siempre con el consentimiento del italiano, pero el colaborador ha sido el encargado de distribuirlo por los platós de Telecinco.