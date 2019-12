Parece que la relación de Mila Ximénez y Alba Carrillo no está atravesando por su mejor momento fuera de la casa de 'GH VIP 7'. Y es que ya a pocos días de finalizar el reality las concursantes tuvieron bastantes enfrentamientos en las que ambas se manifestaban, en la soledad del confesionario, su opinión sobre la otra. No obstante, aunque parece que todo iba a quedar en eso tras su reconciliación en la final del programa de televisión, Mila y Alba han vuelto a enfrentarse duramente durante la emisión de 'El Debate' final de la edición. Algo que no ha hecho ninguna gracia a la Carrillo.

Telecinco

“El problema es que tú ves lo que hacen los demás y no ves lo que haces tú. La frase anterior habían sido que yo había ido rapiñando el cariño de mis compañeros”, se quejó Alba después de ver los vídeos en los que Mila criticaba sus comportamientos en la casa de Guadalix de la Sierra. "Mila tiene el mismo carácter que yo y creo que lo que dijo en el confesionario no es lo que siente de verdad. Hemos estado muchos días ahí y mi cariño ha sido sincero, es con lo que me quedo", continuó la hija de Lucía Pariente.

Mediaset

Y, como era de esperar, Mila estalló. “Han sido tres meses que a ti te dolía la tripota y yo me iba a la camota", se quejó la colaboradora de 'Sálvame'. "No me trates de tonta, Mila”, le reprochó la modelo. “Es que me siento fea. No estoy bien. Te has pasado todo el concurso quejándote”, concluyó la ex de Fonsi.