Desde luego que este año la casa de Guadalix de la Sierra ha estado marcada por los romances ocultos. Y es que parece que los concursantes de 'GH VIP 7' entraron con el corazón abierto al amor. Pero, sin duda, uno de los secretos mejor guardados fue la atracción que Irene Junquera sentía por Antonio David Flores. Fueron sus propias amigas, Noemi Salazar y Alba Carrillo, las encargadas de desvelar que a la periodista deportiva le hacia gracia el ex de Rocío Carrasco. Algo que nos sorprendió enormemente a todos los espectadores. Atentos a sus explicaciones.

Telecinco

"No es así, lo he hablado con Antonio David Flores. Al principio del concurso dije que el que más me había sorprendido era él y que me hacía gracia porque me llevaba bien… de ahí a gustarme hay un trecho. Eso es totalmente incierto", explicó Irene ante la mirada del nuevo colaborador de ‘Sálvame’.



Cuatro

“No ha sido capaz de decírmelo a la cara, Irene. Yo estaría encantado de gustarla a una chica tan guapa”, bromeó el ex guardia civil. “Tres meses después, ellas estaban aburridas y llevaron lo que yo les conté a un extremo que no era. Lo exgageraron mucho”, se defendió la comunicadora. “Ni él hubiera tenido nada conmigo porque me consta lo enamorado que está de su mujer Olga, ni yo con él porque demasiado tengo con pensar en mis cosas fuera”, zanjó con bastante humor la presentadora de televisión este tema.