Con el 2019 quedándole dos telediarios (casi literalmente), es normal que, en estos días, todos estemos haciendo balance del año: nos guste o no, solemos echar la vista atrás para recordar todo lo bueno que nos han brindado los últimos 12 meses y también todo lo malo para intentar dejarlo atrás... y eso mismo ha hecho la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, cuyo año ha sido de todo menos tranquilo con ruptura incluida: atrás dejó, a principios de este verano, su relación de 4 años con el ex tronista Kiko Jiménez... y lo que ocurrió después de aquello fue de todo menos bonito.

Gtres

Kiko siempre había sido un chico de lo más discreto, pero cuando salió del cascarón de la familia Ortega se transformó: dio exclusivas, se paseó por los platós, aireó supuestos cuernos y se sumergió en una mediática a la par que polémica relación con Sofía Suescun. Gloria, sin embargo, se mantuvo en silencio como una auténtica señora, pero eso, a punto de acabar el año, se ha acabado ¡y se la ha devuelto a su ex novio con todas las de la ley!

Usando su cuenta de Instagram, Gloria ha sido tajante: "Me despido del año, le digo adiós al 2019 y le digo bienvenido al 2020. Quizás mis cagadas, mis fallos, mis errores, la inocencia que me rodea a veces, mi cabezonería, mi orgullo y mi ego, quizás por eso no todo lo hago bien. El paso del tiempo es el único que ha ido poniéndome en el camino correcto, el tiempo ahora es mi más valioso tesoro", ha empezado diciendo... hasta que se le ha calentado la boca: "Este año se puede quedar en la basura, en el trastero, pero no en el olvido".

Telecinco

"Este año me ha aportado pero también me ha quitado, me ha aportado gente que me quiere de verdad, gente que sin conocerme ya me apoyaba, gente que conozco de siempre y nos hemos vuelto a reencontrar, gente que sin esperarme han sido más importantes de lo que nunca llegué a pensar, gente que ha venido y luego se han vuelto a ir, gente que desde la distancia han estado conmigo como si lo estuvieran a 1 metro, también una nueva casa, con tranquilidad, cerca de los míos, comodidad, bonita y especial, mi casa, mi hogar, mi refugio y mi rincón, mi sitio de fiestas, de bbq, de reuniones de amistad, de amistad de verdad, de las que se quedan cuando estás muy jodida, cuando solo necesitas llorar, cuando estás más hundida que nunca".

Aún así, no todo va a ser caer en la depresión, y ella misma se lo ha dicho: "Pero Glo, si torres más altas han caído, esto no te va a hundir más. Y así he ido, día tras día, con mi gente, con mi casa, mi refugio, mi verano, mis primeros vuelos sola a las 7 de la mañana, y muchos que me quedarán, mis primeros viajes sola en coche, escuchando música y sin preocuparme por si me pierdo, todo recto y hasta que llegue"... y, efectivamente, ha terminado con pulla final: "Pero me ha quitado mucho más, me ha quitado LA MALDAD que me rodeaba. Gracias por eso, 2019 ♥ te debo una".