Fabio cuenta su historia más fuerte por el Día de los Inocentes y Violeta se queda en 'shock'

¿Quién no ha visto todavía 'Perfectos desconocidos'? Un juego muy peligroso que ya está comprobado que no acaba bien, pues van los chicos de 'Mad Merry Christmas' y se inventan uno aún peor. Noel, Kiko Jiménez, Sofía Suescun, Logan, Violeta y Fabio se han juntado para vivir una fiesta pre navideña con todo tipo de detalles: Cena, confesiones, copas... y este peligroso juego. Con motivo del Día de los Inocentes, decidieron compartir en su canal de Mtmad un reto: Contar sus historias más fuertes (reales o inventadas) y que el resto tuviera que adivinar si estaban mintiendo o diciendo la verdad... y agarraos.

Noel contaba haberse tomado un café con la mismísima Jennifer López a petición de ella misma tras encontrarse en un hotel de Camboya... ¡Y mentira! Ya quisiera él, ¿verdad? Casi cuela, Noel. Sofía desvelaba que se había comprometido a adoptar a un par de perritos más y tres gatos, algo que a Kiko no le hizo ninguna gracia ya que parecen no gustarle los pelos por la casa... Menos mal que también era mentira. Logan, por su parte, se atrevía a contar una historia real: Sus amigos no querían jugar con él a la play de pequeño porque tenía la costumbre de darse cabezazos contra la tele. Kiko Jiménez sacó su lado más granuja inventándose que se encontró con su padre (al que no conocía) en un super y que le dejó toda su compra a pagar... ¡Menuda historieta!

Pero la movida llegó con Violeta y Fabio, que ya sabemos como son estos dos... Pues bien, Violeta se atrevió a contar que en un viaje a Milán conoció a Chino Darín y tontearon un poco hasta que Úrsula Corberó se puso celosa... ¡Pero era mentira! Uuups, menos mal porque Fabio ya se estaba poniendo celosillo.

Entonces le tocó el turno a Fabio, que confesaba haber hecho un 'casting' para una película erótica ante el 'shock' máximo de Violeta.

Y la historia era... ¡Inventada! Violeta respiró tranquila aunque al principio su chico se mostró muy convincente y su cara era un poema.