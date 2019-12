No queremos ser malpensadas, pero la reacción de Adara nos escama tras su salida de 'GH VIP 7'. Dejó de la Casa de Guadalix gritando su amor por Gianmarco, e incluso hubo besos furtivos y no tan furtivos en la vuelta de él por una sola noche antes de la final. Sin embargo, tan sólo dos días después, la joven viajaba a Mallorca para ver a su bebé... ¿y a Hugo? Si dentro del concurso no quería saber nada del uruguayo, ahora matiza (vía exclusiva, claro): "Voy a vivir con Hugo, tenemos una conversación pendiente", aunque también ha dejado claro que, con el dinero ganado, quiere comprar una casa para ella y su pequeño. ¿En qué quedamos?

Todos lo han monetizado

Telecinco

Hugo ha ido vendiendo su dolor por los platós, y dicen que podría haberse embolsado más de 80.000 euros. El uruguayo aseguró en 'Sálvame' que la puerta está cerrada para Adara, pero lo cierto es que ahora la chica está en su casa. ¿No habrá alimentado él también este triángulo? El italiano también ha pillado pasta por hablar de la chica, en ‘Fórmula TV’ hablan de 50.000 euros...



Gianmarco se fue a su país

Mediaset

El joven asegura que Adara se fue de Madrid sin despedirse, así que él decidió entonces viajar a su tierra, dejando atrás los planes de ver la Navidad de Madrid. "Las decepciones abren los ojos y cierran el corazón", confesó nada más aterrizar en Bolonia. El maestro Joao, sin embargo, asegura que Adara sí que quiso tener una conversación con él. "Gianmarco es muy radical", añadió el adivino, al que más bien podríamos llama 'Maestro Cupido'.



Joao ha sido el celestino entre Adara y Gianmarco, pero ahora dice que ve la relación de su amiga "con mucha niebla". "Ella está muy, muy triste, dicen que todo el mundo le ataca sin conocer su versión. Está en una situación muy complicada. Sólo si es amor, durará", señaló el que ha sido otro de los 'protas' del 'triángulo amoroso', que le ha servido a Adara para ganar 'GH VIP'.

La madre, hasta en la sopa

Mediaset

Helena se ha convertido en una de las revelaciones del concurso, y pieza central casi en cualquier movimiento de Adara. Más guapa que su hija, serena y con mucha mano izquierda, la madre de Adara ha tenido que lidiar en plató con la montaña rusa emocional de la niña. Ahora ha viajado a Mallorca para estar con Adara en este trance.