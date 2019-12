Ha sido el propio Ed Sheeran quien ha anunciado este martes a través de su cuenta personal de Instagram que se retira temporalmente del mundo de la música. No es la primera vez que hace un parón de este tipo, ya se tomó un descanso en 2016. Por el momento, no ha confirmado cuándo tiene pensado volver y además, confiesa que no solo se despide de la música, sino también de las redes sociales.

En la publicación de Instagram que escribió el día de Nochebuena anuncia: "Hola a todos. Voy a volver a tomarme un respiro. La época y la gira de 'Divide' han cambiado mi vida en muchos aspectos, pero ahora que todo se ha acabado es tiempo de salir y ver mundo. Llevo sin parar desde 2017 así que voy a tomarme un respiro para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque. Para mis fans: gracias por ser tan increíbles siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir".

Además, fue ese mismo día cuando hizo su última aparición ya que publicó un videoclip junto a su esposa Cherry Seaborn, una amiga de la infancia del cantante con quien contrajo matrimonio el año pasado. De hecho, en el videoclip se puede escuchar: "Cuando iban al instituto, Ed y Cherry estaban muy colados el uno por el otro. Se besaron en el castillo sobre la colina. Hace unos años volvieron a conectar y hubo fuegos artificiales entre ellos". Esperamos que regrese pronto con temas nuevos.