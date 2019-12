Aunque muchos ya ni lo recuerden, la relación entre Bea Retamal y Adara Molinero viene de lejos. Las dos concursaron juntas en 'Gran Hermano 17', llevándose bastante regular, y ahora Retamal ha aprovechado su canal de MTMad para explicar qué es lo que opina sobre el concurso VIP que ha hecho su ex compañera en la edición VIP que acaba de terminar. En el vídeo comienza recordando que ella fue la ganadora de su edición, y enseñando el maletín: "que aún pesa, aún queda... aún queda polvo, porque lo que es de billetes ya no hay nada. Ya os digo que el dinero se va", zanjaba la joven ante la cámara.

A modo de confesionario, Bea ha estado echando la mirada atrás para explicar desde el principio qué es lo que les ha llevado a la enemistad. "Yo me acerqué a ella desde el principio. Mantuvimos una bonita amistad durante tres días hasta que hubo una conversación con una tercera persona y le dio a elegir", recordaba la ex concursante. "En la Casa me lo puso bastante difícil porque sabía tocarme la tecla", confesaba, y añadía seguidamente: "Me costó llegar a entenderla muchas veces, aunque llegué a empatizar con ella algunas".

Mtmad

Pero la bomba venía más tarde: "Ahora entiendo por qué gustaba tanto: He de reconocer que soy 'friki fan' de Adara". Una confesión que ha hecho con una sonrisa en los labios asegurando que ahora entiende que es diferente convivir a ver la convivencia desde su casa: "Pienso que ha actuado como le ha dado la gana, y eso es lo que más me ha gustado". Tanto ha sido así que, a pesar de haber grabado el vídeo dos días antes de la final, ella ya la daba por ganadora, pues ha sido la que más le ha tenido enganchada a la tele.

En este tiempo, Bea se ha mantenido callada con respecto a lo que le parecía el concurso de su ex compañera, aunque ya había confesado que le han llamado ofreciéndola participar en las tertulias debido a su pasado en común. "He preferido guardarme mi opinión porque iba a estar mal", confesaba. No obstante, ahora se ha liberado, mostrando qué es lo que pensaba en realidad dándole la enhorabuena.

Mtmad

Además, la joven ha tendido la mano a Adara para "retomar el contacto, si le apetece. No digo ser mejores amigas, pero no entrar en guerras". Algo que ha rematado recordándole que tiene su número de teléfono y que estará ahí para una conversación o lo que le apetezca. Así, le ha deseado lo mejor y se ha atrevido a darle un consejo: "haz lo que te dé la gana y no pienses si vas a hacerle daño a alguien, porque nadie lo va a pensar por ti".