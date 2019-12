Alba Carrillo regresa a la televisión como colaboradora

La ex concursante de 'GHVIP 7' ha dado su opinión sobre la boda de Feliciano

La ex concursante de 'GHVIP 7', Alba Carrillo, ha regresado a la televisión tras su paso por el concurso. En concreto, la modelo ha decidido volver a su puesto de trabajo como colaboradora de 'Ya es mediodía' Durante su paso por el reality se acordó en muchas ocasiones de sus compañeros de programa, es por esto que se ha mostrado muy feliz de poder volver junto a ellos. Además, ha querido aprovechar para ponerse al día de todo lo ocurrido en su ausencia y comentar algunas noticias de las que se ha ido enterando tras salir de la casa de Guadalix.

Telecinco





Los colaboradores de 'Ya es mediodía' han querido darle una gran bienvenida a Alba Carrillo al programa de nuevo. Sus compañeros no han podido evitar sentir curiosidad de saber cómo ha sido el reencuentro de la modelo con su pareja, Santi Burgoa. Alba Carrillo ha admitido que "está muy contenta" de estar junto a él. Además, ha explicado que le encantó el mensaje que le envió cuando estaba dentro de 'GHVIP 7'. "El mensaje que mandó en la casa me pareció alucinante, y fue una manera de hacerlo público, porque ya he visto que, en algunos programas, dijeron que nos conocíamos de dos días", ha indicado.

Un gesto que tuvo doble valor para ella ya que Santi siempre ha querido mantener en secreto su vida privada. "El prefiere estar en un segundo plano pero, me quiere tanto, que lo hizo. Le gusta más dar la noticia, que ser él la noticia, eso sí".

Telecinco

Por otra parte, no ha querido perder la ocasión de opinar sobre la boda de su ex, Feliciano López, ya que se casó mientras ella estuvo en el reality y no había podido dar su valoración hasta ahora. "Por lo que me han contado era como si pides una cosa y te llega otra por Aliexpress", ha resaltado. Según ha indicado Alba Carrillo, que le han contado, habría sido una copia "low cost" de la suya con el deportista.

La colaboradora ha regresado a la televisión radiante. Alba Carrillo vuelve a su trabajo muy feliz y con muchas ganas de trabajar y seguir comentando junto a sus compañeros todo lo que ha sucedido.