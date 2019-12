Kiko Matamoros muy contento en su cumpleaños

El colaborador reconoce que hacía mucho tiempo que no le felicitaban todos sus hijos

El colaborador de 'Sálvame', Kiko Matamoros, está de celebración. Hoy celebra su cumpleaños y durante el programa se ha mostrado muy contento al haber recibido una felicitación por parte de sus cinco hijos. "Hacía muchos años que no me felicitaban todos mis hijos", ha reconocido el colaborador a sus compañeros. Un hecho que ha sido para él un gran motivo de alegría ya que eso demuestra que ahora mantiene una estrecha relación con todos ellos. Eso sí, ha reconocido que no le ha sorprendido que esto suceda ya que ahora tiene comunicación con todos ellos.

Telecinco





Kiko Matamoros ha insistido en que no cree que él haya cambiado su actitud en todo este tiempo y que su acercamiento con sus hijos se debe a que han cambiado "las circunstancias de su vida". En concreto, Matamoros ha hecho referencia a su novia, Marta López. "Ahora hay una persona a mi lado que favorece mi entendimiento con mis hijos", ha explicado. Aún así, ha querido recalcar que él nunca ha dejado de querer a sus hijos ni de "valorarles e incluso entenderles".

Sus compañeros han querido saber si en este cambio también ha influido la dura enfermedad que ha sufrido. Sin embargo, Kiko Matamoros ha explicado que pasar por eso no le ha hecho ver su vida de otra manera sino "ver mi vida anterior de otro modo". El colaborador ha reconocido que pasar por ese duro momento le ha hecho "ver que posiblemente en otro tiempo se ha podido equivocar en determinadas cosas".

Telecinco

Para finalizar, ha explicado que está muy feliz de encontrarse ahora en este gran momento ya que piensa que es importante priorizar las relaciones y que una buen entendimiento con "los tuyos" merece la pena "porque sino se vive muy a disgusto y con mucha pena", ha recalcado.