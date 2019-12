Belén Esteban y Maite Galdeano mantienen un fuerte enfrentamiento

La colaboradora no olvida lo que Maite le hizo en el pasado

La colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, y Maite Galdeano han tenido un fuerte encontronazo durante el programa. Todo a surgido a raíz de una entrevista que estaban realizando a Maite sobre su relación con una marca de ropa. Belén Esteban no ha podido seguir escuchando las declaraciones de su compañera y ha acabado estallando contra ella al asegurar que ella había visto conversaciones que decían lo contrario a lo que Maite estaba contando. "No amenaces, Maite, porque esta gente tiene una pequeña empresa que bastante esfuerzo hace mandando la ropa y a ti subir una foto no te cuesta nada", le ha advertido Belén.

Telecinco





A Maite Galdeano no le ha sentado nada bien el comentario de la colaboradora a quien ha acusado de "buscar el aplauso fácil". Este ha sido el detonante para que al final Belén Esteban acabase saltando contra Maite Galdeano recordando cosas del pasado. "Conmigo no, que ya una vez me la tragué. Conmigo ni se te ocurra".

Por su parte, la madre de Sofía Suescun ha indicado a Belén que se relajase. "¿Ayer qué dijiste? Que hay que perdonar. Consejos doy que para mí no tengo", le ha recordado. Sin embargo, parece que Belén Esteban no estaría dispuesta a perdonar a Maite debido a las fuertes declaraciones que realizó sobre ella en el pasado. "¿Y yo te voy a perdonar a ti que dijiste que mi hija era un bombo de un torero? Cállate y date un punto en la boca", ha recalcado Belén, quien además le ha indicado que quien debe perdonarla a ella es "su hijo".

Telecinco

Una conversación que al final no ha llegado a ningún entendimiento y que ha acabado con Belén Esteban diciéndole a Maite: "Hasta luego Mari Carmen".