María Pombo despide el 2019 cortando por lo sano

El 2020 está a la vuelta de la esquina y son muchos los que deciden dar la bienvenida al año nuevo cambiando su vida, haciendo honor a eso de "año nuevo, vida nueva", y qué mejor que empezar por pequeños cambios... Todos hemos hecho alguna vez esa lista de propósitos de año nuevo que no terminamos de cumplir al completo, así que la mejor forma de dar un giro a tu vida la tiene María Pombo: ¡Empezar con un cambio de 'look'! Y es que tal y como ha confesado ella misma: "Auguro un 2020 de cambios, no está mal empezar por un corte de pelo". Pues muy bien dicho, y aunque le ha costado tomar la decisión (ya conocemos a María con esto de los cortes...), le ha quedado de miedo.

instagram

Ha acudido a su peluquería de confianza y se ha puesto en sus manos para este resultado tan ideal. Aunque asegura que "cada 2 segundos" se mira al espejo para adaptarse a su nueva imagen, y es que le está costando adaptarse, sobre todo cuando piensa en lo que nos pasa a todas: Peinártelo sola. "Creo que va a ser un drama salir de la ducha", confiesa. Claro, peinado de peluquería todo es genial, el drama viene luego... Pero estamos seguras de que conseguirá que le quede estupendo.

Lo cierto es que María Pombo cierra, así, un 2019 mágico. Este año ha dado el 'Sí, quiero' a su chico, Pablo Castellano, en una boda mágica, también ha pasado por el altar su hermana Marta, ha lanzado su propia marca de ropa, las marcas cuentan cada vez más con ella y ha hecho uno de los viajes más especiales de su vida. ¡No podría estar mejor! Así que desde aquí te deseamos un 2020, como mínimo, tan bueno como este año que se va.