Gustavo González se rompe en plató

El colaborador está triste por el distanciamiento de sus hijos

El colaborador de 'Sálvame', Gustavo González, ha celebrado su cumpleaños en el programa. Un momento feliz empañado por el distanciamiento que ha sufrido en su relación con sus hijos. El colaborador se ha derrumbado al reconocer que ha echado de menos una felicitación por parte de ellos. Aunque ha reconocido que con alguno de ellos mantiene un mayor acercamiento, siente que la relación con ellos no es la misma que antes y que está sufriendo un "castigo desproporcionado". Una situación que le ha llevado al límite y ha acabado por romper a llorar en plató.

Telecinco

Uno de los puntos más dolorosos para Gustavo ha sido admitir que cree que sus hijos "sienten vergüenza de él". "Con alguno de mis hijos voy de compras y le da mucho corte que me pidan fotos, que me hablen. Ellos afortunadamente son anónimos pero hay veces que siento que sienten vergüenza y es muy duro", ha explicado.

Aún así, el colaborador ha reconocido que sabe que sus hijos, fruto de su anterior matrimonio, le quieren mucho. "Lo que pasa es que me gustaría que hubiese un poco más de afecto, comprensión, sensibilidad, más saber perdonar. Tengo la completa seguridad de que todo tiene solución y tendré lo que más quiero", ha indicado.

Gustavo González ha reconocido que sabe que ha cometido algunos errores en el pasado. "Es evidente que podía haber hecho las cosas mucho mejor, pero también mucho peor. Sigo esperando y desesperando, no soy rencoroso. Se me hace largo y complicado porque son fechas complicadas. No voy a reprochar nada. Yo sigo tendiendo puentes. Para mí es muy complicada la ausencia de la gente a la que más quiero", ha recalcado. Sin embargo, ha asegurado que: "Los errores ya los cometí, he pedido mil veces disculpas y hay veces que no entiendo nada", ha confesado.

Telecinco

El colaborador ha aclarado que ahora que va a volver a ser padre junto a María Lapiedra, le encantaría que sus hijos pudiesen estar con él dándole la bienvenida a su nueva hija. Aunque sabe que eso es muy difícil que suceda. Pese a todo tiene claro que tiene que "decirles que los quiero. Los quiero tanto que ya no sé ni como decirlo", ha recalcado entre lágrimas.