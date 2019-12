Tony Spina no entiende aún los motivos de su ruptura

Tony piensa que Makoke no estaba enamorada

Tony Spina ha querido acudir al programa de 'Viva la vida' para hablar sobre su ruptura con Makoke y dar su versión de los hechos. Esta aparición la realiza pocos días después de que la colaboradora revelase esta noticia durante el programa. Sin embargo, parece que Tony Spina no está de acuerdo con todo lo que dijo durante su intervención en plató y ha reconocido que hay cosas que aún no comprende. Lo que parece tener claro es que "Makoke no estaba enamorada" de él. Un pensamiento que comparte la presentadora, Emma García.

"Cuando terminamos 'Gran Hermano' estábamos muy unidos y creo que se confundió", ha reconocido Tony. Aún así ha explicado que tiene muy buenos recuerdos de esta relación y que solo tiene palabras buenas para ella. Además, ha aclarado que ellos mismos sabían que no "no iba a durar mucho" debido a que están viviendo momentos diferentes. "Yo estoy más centrado y ella quiere vivir una segunda juventud".

Pese a todo, cree que no fue sincera en sus declaraciones cuando explicó los motivos de la ruptura, ya que para él, los motivos se deben, sobre todo, a que no sentía lo mismo que estaba sintiendo él. "Yo sí estaba enamorado", ha recalcado. Sin embargo, no le guarda rencor porque "no puede enfadarse con alguien porque no le quiera".

Aunque es cierto que en principio siguieron en contacto. Tony ha explicado que el 24 de diciembre le pidió que dejase de hablarle. "No estoy preparado, aún tengo sentimientos".

En cuanto a las acusaciones de Carlonia Sobe acerca de terceras personas él lo ha negado con rotundidad aunque ha advertido que ahora está soltero y que piensa salir y divertirse. Además, ha indicado que si quiere rehacer su vida está solo "así que no falto el respeto a nadie".