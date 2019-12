Colate aclara el enfrentamiento que ha mantenido con Paulina

El empresario asegura que no consiguen ponerse de acuerdo

El ex marido de Paulina Rubio, Colate, ha acudido a 'Sábado Deluxe' para explicar en qué punto se encuentra la relación con la madre de su hijo. Estas declaraciones se producen debido a que la madre de la cantante ha aparecido hablando mal de su hijo. Es por esto, que Colate ha querido aparecer en televisión para contar su versión sobre todo lo que ha sucedido. "Si estoy aquí hoy es por culpa de mi ex suegra", ha recalcado el empresario. Según él mismo ha explicado, su intención nunca ha sido acudir a un plató para hablar de Paulina, pero debido a los último acontecimientos ha tenido que hacerlo.

Telecinco

El problema de todo ha surgido a raíz de que la cantante pusiese muchos problemas para que él pudiese tener el pasaporte de su hijo y viajar a España para pasar la Navidad. Al ver que no accedía a dárselo acudió a la Corte quien realizó un juicio donde dieron la razón a Colate.

Por su parte, el periodista Kike Calleja, quien mantiene contacto con Paulina Rubio, ha advertido que ella estaba viendo el programa. "¿Por qué hablas mal de la madre de tu hijo", le ha preguntado. Una pregunta a la que el empresario ha respondido asegurando que no cree que él haya hablado nunca mal de la madre de su hijo.

Tanto el colaborador como Colate han tenido varios enfrentamientos ya que Kike piensa que no ha sido del todo sincero. "Paulina es la que te mantiene en Miami", le ha indicado. Una afirmación que Colate ha negado en todo momento. Respecto al trabajo que está realizando en estos momentos. El empresario ha respondido que se dedica a "trabajar ocupándose de su hijo cuando lo tiene". Además, ha asegurado que no sabe nada de él cuando está con su madre.

A pesar de que han intentado tener mediadiores, nada ha conseguido que la cantante y él se pongan de acuerdo. "Yo solo he hablado con ella una vez en ocho años", ha reconocido.

Por otra parte, Colate ha indicado que desde que no está con él Paulina "habrá realizado 20 conciertos como mucho". No descarta que este enfrentamiento lo "haya provocado" para conseguir que los medios de comunicación vuelvan a hablar de ella. "Al día siguiente de que pasase esto, ella sacaba un tema. Es una fuera de serie manejando a los medios. Aunque ahora menos", ha resaltado.

Telecinco





Respecto al otro ex de Paulina, Colate ha reconocido sentir "mucha pena" por él. "Me da mucha pena Gerardo Bazúa, hace casi dos años que no ve al hijo que tiene con Paulina", ha indicado.

Colate ha confesado que piensa que Paulina Rubio necesita algún tipo de ayuda porque "esta situación no es normal". Bajo su opinión, ella debería estar dándole agradecida por lo buen padre que es.