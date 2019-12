Antonio David asegura que estuvo presente en la llamada entre Gianmarco y Adara

Adara reconoce que teme hablar co Gianmarco

La ganadora de 'GHVIP 7', Adara Molinero, ha acudido a 'Sábado Deluxe' y ha hablado sobre su relación con Gianmarco y qué piensa de él en estos momentos. Además, en plató se encontraba Antonio David para aclarar que ocurrió con la llamada que realizó Gianmarco a la ex concursante y por qué se grabó su conversación. Unos datos que él conoce de primera mano ya que estaba presente cuando tuvo lugar la llamada. Adara ha explicado que a raíz de esto tiene miedo de hablar con Gianmarco porque todo lo que se dicen "él luego lo cuenta".

Telecinco





Antonio David ha explicado que él vio cómo Adara llamó a Gianmarco cuatro veces y él nunca le cogió el teléfono. "Me dijo que no cogía el teléfono porque estaba muy enfadado con Adara", ha confesado el colaborador. Además, ha añadido que el italiano se puso a hablar con su hermano durante un buen rato al ver las llamadas de la concursante.

Otro de los puntos que ha querido aclarar el colaborador es que él sí que estuvo presente en la conversación que mantuvieron por teléfono en el hotel. Antonio David ha reconocido que él nunca le dijo a Gianmarco que grabase la conversación telefónica, sino que fue el italiano quien se lo pidió. "Grabé yo y él puso la conversación en manos libres".

Durante esa conversación de 20 minutos, "con llamadas intermitentes", Adara le pidió a Gianmarco que se viesen en persona para hablar a la cara sobre todo lo sucedido. Sin embargó, Gianmarco rechazó la oferta. "Me dijo que no, que solo quería hablar por teléfono", ha explicado Adara.

Telecinco

Además, el colaborador ha reconocido que él sigue teniendo la conversación porque Gianmarco nunca se la pidió. "Te propongo dártela y que tú la des a la dirección y la pongas", le ha dicho a Adara. Sin embargo, la ex concursante no ha querido ya que ella "no grabó a nadie". Aún así, se ha mostrado dispuesta a que pongan sus partes de la conversación.

Adara ha reconocido que ya no tiene ningún interés en hablar con el italiano. "¿Cómo puede hacerte esa guarrada alguien que se supone que está enamorado", ha indicado. A raíz de la grabación, la ganadora de 'GHVIP 7' tiene miedo de que Gianmarco vuelva a utilizar sus conversaciones para grabarlas y luego ir contándolas.