Chiqui habla de su ruptura con Borja

Chiqui reconoce que ha sufrido mucho en su relación

Chiqui ha visitado 'Sábado Deluxe' para hablar sobre su reciente divorcio con Borja Navarro. La ex concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que ha vivido momentos muy duros con él y que llevaba ya cinco años de relación donde no era feliz. Chiqui se ha roto a llorar en más de una ocasión al recordar los momentos tan difíciles por los que ha tenido que pasar y ha reconocido que separarse de él ha sido lo mejor que le podía ocurrir. "Ahora me siento libre", ha confesado a los colaboradores del programa.

Telecinco





La separación se produjo el pasado 13 de octubre, y aunque Chiqui no ha querido entrar en detalles acerca de cuál ha sido el detonante final para acabar con la relación, sí que ha confesado que ha soportado cosas "que no debería haber tolerado". En parte, ha reconocido que si ha durado tanto tiempo con él ha sido por sus hijas. "No debe hacerse porque no es bueno ni para uno mismo ni para ellas", ha indicado.

Chiqui ha confesado que Borja era una persona muy celosa y controladora. La primera vez que se planteó divorciarse fue al salir de 'Supervivientes' cuando descubrió que le "había sido infiel".

Telecinco

Tras pasar por momentos "muy duros" junto a él, Chiqui ha querido mandar un mensaje "a todas esas mujeres que estén pasando por una situación parecida", y es que "las personas no cambian".

Ahora, se encuentra mucho mejor y dice que está feliz gracias a que está pasando las navidades junto a sus hijas y sus padres. Además, tiene claro que lo que necesita a partir de ahora es "un hombre hecho y derecho que le quiera de verdad".