Anabel Pantoja revoluciona a sus seguidores anunciando que deja la península

"No todo es ir a la playa y el postureo. Llegó la hora de la verdad", así arrancaba Anabel Pantoja una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde nos tiene acostumbrados a mostrar sus viajes a Canarias, sus modelitos... Pero tenía algo más serio que anunciar: "Hoy empezamos nueva etapa y yo no he querido dejar nada atrás", comenta junto a una fotografía en la que pueden verse muchísimas cajas y varias maletas, "Bueno sí, mi ciudad mi gente mi barrio y todo lo que viví hasta los 33 años, espero poder disfrutar igual aquí". ¡Se muda a Canarias! Bueno, esperad... Porque lo ha anunciado un 28 de diciembre, y todos sabemos que el Día de los Inocentes da para mucho, así que, ¿cuánto hay de cierto? "No quiero mirar atrás y ver Sevilla porque se me hace un nudo en la garganta", añade la colaboradora de 'Sálvame', "Te digo hasta luego y nos vemos pronto. Os quiero familia y amigos. Os amo. Nos vemos en los 👑 🖤". ¿Será cierto que deja la península?

De ser cierto, no sería tan disparatado y es que el pasado mes de mayo, su chico, Omar, con quien sale desde hace casi tres años, le pidió en matrimonio y planean casarse el próximo año.

Sea como sea, este 2019 ha sido un gran año para Anabel: Ha tenido mucho trabajo en 'Sálvame', defendió a capa y espada a su tía en 'Supervivientes', puede decir que, por fin, ha cumplido su sueño de entrar en 'GH VIP' (entrar y salir, porque duró una semana, siendo la primera expulsada de la séptima edición) y, para rematarlo todo, ¡se ha prometido con su chico, Omar Sánchez! Todo lo que llegará, mejor si cabe.