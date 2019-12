El Maestro Joao se derrumba al ver sufrir a Adara

El vidente reconoce que Adara no contesta a sus mensajes

El Maestro Joao ha acudido a 'Viva la vida' para dar su opinión sobre la entrevista que realizó Adara en 'Sábado Deluxe'. Durante su paso por el programa pudo mantener una conversación telefónica con Gianmarco y Joao ha querido explicar qué le ha parecido toda esa situación. Sin embargo, al ver algunas escenas de la conversación que mantuvieron entre ambos no ha podido evitar romperse a llorar. "Era tan horrible ver esa situación entre dos personas que has visto quererse tanto", ha confesado el vidente. Para él es muy duro ver que sus dos amigos han acabado tan enfrentados después de salir del concurso.

Telecinco

"Me duele porque veo mucha gente metida por medio, muchos intereses, mucho descontrol", ha seguido contando para que todos entendiesen el motivo de sus lágrimas. Sin embargo, la presentadora, Emma García ha insistido a que debía tratarse a algo más.

El Maestro Joao ha confesado que su amiga, Adara, no le contesta a los mensajes a pesar de haberlos leído. "Le escribí anoche y esta mañana y no me ha contestado". Aún así ha aclarado que no va a decir qué le puso en los mensajes porque pese a que ahora ella no le quiera contestar, él siempre va a "respetar esa amistad por encima de todo".

Telecinco

El mayor miedo para Joao es que finalice la amistad tan bonita que mantenía con la ganadora de 'GHVIP 7'. Con quien ha hablado es con su otro amigo, Gianmarco. "Me ha dicho que él sigue sintiendo lo mismo por ella", ha indicado. Una confesión que él cree cierta pese a todo lo ocurrido.