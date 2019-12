Irene Rosales adelanta que su boda con Kiko Rivera no tendrá lugar en 2020

La colaboradora parece estar pasando por una situación familiar delicada

La colaboradora de 'Viva la vida', Irene Rosales, se ha hundido en plató mientras los colaboradores estaban debatiendo sobre diversos temas. Ante la mirada preocupada de la presentadora, Emma García, Irene Rosales ha reconocido que no se trataba de nada relacionado con su relación. Simplemente está pasando por una situación muy complicada por problemas de salud familiares. Aunque no ha querido entrar en detalles, Irene Rosales ha reconocido que no estaba bien. "Son fechas muy complicadas", ha reconocido Emma.

Telecinco

Durante el programa, Irene Rosales también ha querido hablar sobre la polémica surgida tras la fotografía de Kiko Rivera e Isabel Pantoja con Omar Montes. La colaboradora ha aclarado que en ningún momentos se hizo con malas intenciones y que simplemente era una reunión de la que ya se había hablado y estaban buscando el día en el que todos pudiesen quedar. "Yo tampoco pude ir y no pasa nada", ha reconocido.

Además, ha dado detalles sobre su futura boda con Kiko Rivera. Irene Rosales ha adelantado que no tendrá lugar en 2020. "Ya he aprendido con mi primera boda. Ahora quiero hacer las cosas despacio", ha reconocido. Es por esto que prefiere esperar y hacer las cosas con calma. "2020 está lleno de muchos acontecimientos como la boda de Anabel Pantoja", ha reconocido.

Telecinco

La colaboradora ha querido dejar claro que su relación con Kiko Rivera sigue estando muy bien y no tiene problemas. Si en este tiempo se le ve un poco más triste son por problemas personales que nada tienen que ver con su relación sentimental.