Makoke acusa a Matamoros de no haber sido nunca "un padrazo"

La colaboradora explica que sigue guardando mucho cariño a Tony

La colaboradora de 'Viva la vida', Makoke, ha respondido a las palabras de Kiko Matamoros. El colaborador habló sobre las palabras que realizó su ex sobre Tony Spina y donde expresaba que, de tener 25 años menos, le habría encantado "que Tony fuera el padre de sus hijos". Una afirmación que Kiko Matamoros decidió responder con ironía y que no ha sentado nada bien a Makoke. "Seguramente Tony sería mejor padre que tú", ha indicado. Una afirmación que ha provocado el asombro de todos los colaboradores. Incluso la presentadora, Emma García, ha reconocido que era una afirmación muy dura.

Telecinco

Makoke ha reiterado que Kiko Matamoros "nunca ha sido un padrazo" y que los conflictos que ha tenido con sus hijos es algo que "se ha hecho público". Además, ha indicado que él mismo lo ha reconocido en más de una ocasión y que ella no tiene la culpa de que la situación haya sido así.

Sin embargo, parece que todos esos conflictos que Matamoros tuvo con sus hijos son parte del pasado y ahora mantienen un estrecha relación. De hecho, en su cumpleaños, el colaborador de 'Sálvame' admitía estar muy contento porque había recibido una felicitación de todos sus hijos.

En cuanto a su relación con Tony Spina, Makoke ha reconocido que para ella él es todo un caballero y que lo hecha de menos. "Me gustaría seguir viéndolo como amigos y si en algún momento me apetece darle un beso y él quiere pues besarnos", ha dicho Makoke.

Telecinco





Por su cumpleaños ha tenido una fiesta sorpresa donde ha podido disfrutar con amigos que llevaba mucho tiempo sin ver. "Llamé a Tony para que viniese pero no quiso", ha reconocido la colaboradora. Pese a todo ha reiterado que no se arrepiente de la ruptura y que prefería hacerlo así y que conservasen lo bonito que tuvieron.

Ahora mismo lo único que le apetece es viajar con sus amigas "que nunca lo ha hecho"y "no tener responsabilidades". Makoke no ha querido perder la oportunidad de mandar un mensaje a Tony Spina: "Tony te quiero y no quiero que te vayas de mi vida".