¡Raquel Bollo quiere casarse! La colaboradora ha destacado en varias ocasiones que es muy feliz con su novio, con quien disfruta de todos los momentos libres que puede siendo uno de sus grandes apoyos tanto personal como profesionalmente. Una relación que quiere sellar pasando por el altar. La colaboradora de televisión ha confesado en exclusiva en una entrevista a Diez Minutos que entre sus planes para 2020 está pasar por la vicaría y celebrar una boda por todo lo alto con su pareja, de la que se encuentra realmente enamorada.

"Estoy con el hombre que quiero estar, porque es la persona que me hace feliz y ya vamos a hacer tres años", declara Raquel Bollo en la entrevista que se publica esta semana en la revista Diez Minutos. En ella detalla lo que espera que el 2020 la traiga y entre estos deseos se encuentra la boda, una ceremonia de la que se quiere encargar ella en primera persona para encargarse de que todos los detalles se encuentren a la perfección: "Sueño con que, el día que me case, sea yo quien organice todo, como he visto hacerlo a amigas mías".



Durante la entrevista, Raquel Bollo ha dado algunos detalles de lo que quiere y el porqué se tiraría a la piscina con su pareja: "Hay personas que dicen “yo a mi edad ya no me caso”, yo sí, a mis 44 me casaría. De hecho, es una ilusión que tengo muy grande y que espero poder cumplir el año que viene. Aunque ya me siento casada... pero ¿qué cambiaría la boda? Pues para mí, es darle una formalidad a la relación, darle más peso. Puede parecer una tontería, pero para mí es así".

¡Una muy buena noticia! Y es que la colaboradora ha destacado que a pesar de que no casara, se siente muy enamorada y ya unida a su pareja.