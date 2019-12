Alaska y Mario Vaquerizo han terminado el 2019 por todo lo alto. Y no es que hayan ido a una gran fiesta para Nochevieja (que también lo harán) sino que han tenido un susto de grandes dimensiones en la puerta de su casa de Boadilla del Monte. Ambos residen en un chalet de este municipio de la Comunidad de Madrid donde cuentan con un amplio y monísimo jardín en el que tienen todo tipo de plantas, flores y árboles, entre ellos un pino que les ha dado un susto de muerte esta semana. Y todo por el temporal que ha azotado la Península.

La borrasca que ha atravesado la Península ha dejado potentes rachas de viento en todo el país, incluido Madrid, donde los Ayuntamientos se han esforzado en salvaguardar la seguridad cerrando algunos de los parques de la región. ¿Por qué? Porque algunos árboles de grandes dimensiones corrían el riesgo de caerse o de que se cayeran algunas de sus ramas, algo que ha pasado el jardín de la casa de Alaska y Mario tal y como ellos han compartido en sus redes sociales.

"Pues esto que veis es el cepellón del pino que arrancó el vendaval este sábado en Casa Bibiana, un árbol sano de gran envergadura", explicaba Alaska en su cuenta de Instagram donde posaba al lado de las raíces del pino que habían quedado al aire. Una racha de viento empujó al árbol hacia el muro exterior de la casa donde reposó hasta que Alaska y Mario han vuelto a la finca. "Los destrozos, por suerte, son sólo materiales", añadía la cantante para dejar más tranquilos a sus fans.

Al llegar a la casa y ver la situación, la pareja llamó al Ayuntamiento para alertar del estado en el que se encontraba el árbol y rápidamente acudieron a quitarlo. Así, Alaska ha agradecido a los técnicos municipales su labor y "eficacia y a nuestros vecinos afectados por su paciencia".

No obstante Alaska y Mario no han sido los únicos afectados por esta situación ya que este tipo de pino es muy común en Boadilla. "Está como un rey y no tiene que buscar agua", aseguraba una técnico municipal a 'Socialité', algo que hace que sus raíces no profundicen y se levante con facilidad, tal y como vemos en las fotos de Alaska.