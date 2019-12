Gianmarco decide volver a Italia con su familia

El ex concursante de 'GHVIP 7' prefiere desconectar en la nieve para olvidar a Adara

El ex concursante de 'GHVIP 7', Gianmaro Onestini, ha regresado a Italia junto a su familia para pasar estas fechas navideñas con ellos. Parece que el italiano ha preferido poner tierra de por medio ante todo lo que está ocurriendo entre él y Adara. Gianmarco ha compartido algunas imágenes de él junto a su hermano Luka disfrutando de unos días en la nieve. "¡Qué maravillosa la vida! Esquiar en las Dolomites, mi hermano , y nuestras sonrisas. Siempre adelante , siempre juntos , siempre reales hasta la muerte", ha escrito junto a una publicación con su hermano vestidos con trajes de esquí.

Instagram

Parece que la situación entre Gianmarco y Adara tiene difícil arreglo, y es que en la última entrevista que realizó Adara en 'Sábado Deluxe' dejó claro que está muy decepcionada con él. Ambos tuvieron una conversación en directo donde se reprocharon muchas cosas y no consiguieron llegar a ningún acuerdo.

Poco queda de esas imágenes que se pudieron ver en el concurso donde ambos no podían disimular las miradas cómplices que existían entre ellos y que terminaron con un gran beso.

Mediaset

Pese a estar en Italia, Gianmarco parece seguir al corriente de todo lo que se está diciendo sobre él en los programas de televisión. Es por esto que ha querido dejar clara su opinión a través de sus stories de Instagram. "Acabo de llegar a casa porque he estado esquiando con mi familia y me he enterado de lo que están diciendo en los programas", ha comenzado diciendo a sus seguidores. "Estamos en un nivel tan absurdo que ya no saben qué inventar. Yo creo que si mañana llueve o nieve, la culpa es siempre de Gianmarco Onestini. Siempre mi culpa", ha dicho entre risas.

Telecinco

Parece que Gianmarco está harto de todo lo que está sucediendo entorno a su relación con Adara y prefiere mantenerse alejado y disfrutar de unos días en familia para olvidar lo que pasó entre él y la ganadora de 'GHVIP 7'.