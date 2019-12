Alba Carrillo y Miguel Frigenti mantienen un duro enfrentamiento

Ambos colaboradores han acabado discutiendo durante el programa de 'Ya es mediodía'

Los colaboradores de 'Ya es mediodía', Alba Carrillo y Miguel Frigenti, han vuelto a verse las caras después de que tuviesen numerosos enfrentamientos mientras ella estaba concursando en 'Gran Hermano'. La relación entre ambos se hizo muy tensa después de que tanto Alba Carrillo como Miguel Frigenti hablasen mal el uno del otro durante el concurso. Ahora, ambos han vuelto a coincidir ahora en su plató de televisión donde ambos trabajan como colaboradores. Un reencuentro que ha sido muy tenso y que no ha acabado nada bien.

Telecinco





"Tampoco hemos sido amigos nunca", ha aclarado Alba Carrillo asegurando que hasta ahora habían tenido un buen trato como compañeros de trabajo. Además, ya que no ha conseguido que Frigenti se marche del programa, como digo en 'GHVIP 7', ha indicado que seguirá trabajando. "No voy a dejar de trabajar porque este él, pero tampoco tenemos por qué ser amigos", ha indicado.

Por su parte, Frigenti ha pedido perdón por decirle que su concurso ha sido una mierda y ha seguido defendiendo que fue ella la que empezó atacándole y "metiéndole en el concurso". Una de las cosas que más le ha molestado es que hable de sus inicios junto a su hermano. "Empecé vendiendo bragas con mi hermano y tú tu ruptura sentimental", le ha atacado.

Alba Carrillo no ha soportado que insinuase eso y le ha reiterado que si ella está colaborando en un programa de televisión no es por eso. "Aquí hemos tenido relaciones todo el mundo. Si yo no valiera no estaría aquí", ha contestado.

Telecinco





Parece que ninguno de los dos colaboradores ha conseguido llegar a ningún acuerdo, y es que lejos de reconciliarse las cosas entre ellos ha acabado aún peor. Tanto es así que al final Carrillo ha abandonado el plató y no se ha quedado junto a sus compañeros para despedir el año.

Telecinco