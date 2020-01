Belén Rodríguez acusó a Kiko Matamoros de ser un “machista absoluto” .

. La amiga de Rociíto predice que 'Sálvame' se arrepentería de haber fichado a Antonio David como nuevo colaborador.



Lleva alrededor de un mes fuera de 'Sálvame' pero Belén Rodríguez ha dejado muy claro en su última conexión que podría volver en cualquier momento porque está más que entrenada para las batallas diarias del programa. La ex colaboradora intervenía en directo en el programa al lado de Omar Montes para que le preguntaran sobre cómo se encontraba María Teresa Campos tras su ruptura con Bigote Arrocet, ya que acaba de comer con la presentadora. Todo iba bien hasta que Kiko Matamoros sacó a pasear su lengua haciendo un comentario sobre sus amigas, las Campos que no gustó nada a Belén Ro quien, a partir de ahí, desató su furia contra él y, de paso, contra el resto...

Telecinco

Belén Rodríguez parecía no querer entrar en polémicas pero terminó haciéndolo de lleno. “Kiko Matamoros siempre lo sabe todo y nunca sabe nada. Su credibilidad hace ya mucho que se perdió”, dijo. Afirmación que, por supuesto, el interesado no pasó por alto “¡Qué cara tienes! Desde que no apoyo a tu amiga Rocío Carrasco he dejado de tener credibilidad, ¿no? Se te ve el plumero guapa”, respondió Kiko Matamoros.

Telecinco

El primer asalto se quedó ahí ya que Carlota Corredera intervino para preguntarle a Belén Rodríguez si su marcha de 'Sálvame' había tenido algo que ver con la llegada de Antonio David como nuevo colaborador. “Son mis cosas. Estoy fenomenal. No sé si voy a volver a 'Sálvame' no he tomado ninguna decisión. Mi marcha del programa no tiene nada que ver con Antonio David. Tuve un problema médico de salud allí en Telecinco. A partir de ahí me fui y Antonio David estaba en la casa de 'GH VIP' todavía. Yo con ese señor no me quiero sentar nunca en un plató pero son dos cosas independientes”, explicó Belén.

Telecinco

Y oye ya que estaba hablando sobre el ex de su amiga Rociíto pues aprovechó para dar su más sincera opinión sobre la faceta de éste como colaborador televisivo. “ Os arrepentiréis seguro del fichaje de Antonio David como colaborador porque no da juego a no ser que hable de su vida que es lo que lleva haciendo 20 años o que tenga alguien enfrente para enfadarse. Me parece que es una persona que no está capacitada para hablar de ningún tema”, soltó así sin despeinarse.

Ay amigos, es entonces cuando Kiko Matamoros vuelve a intervenir para meter el dedo en la llaga que más le duele a Belén Ro y le pregunta por su opinión de su amiga Rociíto como profesional de la tele. “Me parece mucho mejor tu opinión como machista absoluto que es como te has retratado en todos los temas que conciernen a las mujeres”, dijo ella. Pero ahí no se quedó la cosa... “'Sálvame' se ha convertido en machacar a las mujeres desde el punto de vista de colaboradores machotes y heterosexuales. Kiko Matamoros y Antonio David son colaboradores absolutamente machistas en muchos temas”, prosiguió Belén.

Telecinco

El ex de Makoke se defendió:“Soy machista porque no me da la gana apoyar a una madre por el hecho de serlo directamente con independencia de su conducta.” Defensa que le sirvió a ella para cargar de nuevo contra él. “Aplícatelo tú también a tu vida. Me alucina que tu seas capaz de juzgar a una madre que no ve a sus hijos cuando tú no conoces a tus tres hijos pequeños.”, le respondió Belén Ro a Kiko Matamoros. Y dicho esto puso fin a la conexión...