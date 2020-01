Isa P y su familia ¿entierran el hacha de guerra en Año Nuevo?

La polémica en casa de los Pantoja es recurrente y se ha instalado de forma permanente entre los hermanos, Kiko e Isa P. Entre los últimos enfrentamientos del año que ha terminado estuvo la incursión de la hermana pequeña en la música con una canción que no terminó de gustar a su hermano y que dejó las semillas para una nueva bomba entre la familia: la ausencia de Isabel Pantoja y Kiko en la presentación de la canción de Isa P. Esto, unido a la relación entre Isabel Pantoja y el ex de su hija, Omar Montes, han sido los detonantes para que la pequeña no haya querido saber nada de su madre y su hermano esta Navidad pasando apenas unos días con ellos y disfrutando de la mayor parte del tiempo con su novio, Asraf Beno, y su hijo, nacido de su relación con Alberto Isla.

Y es que Omar pasó en Cantora la noche de Nochebuena y la mañana de Navidad junto a su propia familia. Tanto los Montes como los Pantoja disfrutaron de la fiesta sin que Chabelita estuviera presente. Incluso los dos cantante posaron muy cómplices en algunas fotografías demostrando que su paso por 'Supervivientes' había hecho crecer una gran amistad que no tenían cuando eran yerno y suegra.

Ante esta situación, Isa P ha optado por pasar la Nochebuena con la familia de su novio, Asraf Beno, al igual que la Nochevieja. Tal y como ha compartido sus seguidores, la hija de la Pantoja aprovechó para tomarse las uvas rodeada de su propia pequeña familia: Asraf, su hijo, ¡y Dulce! Nos imaginamos que la presencia de Dulce no habrá gustado a Isabel Pantoja y a su hijo Kiko Rivera, ya que los enfrentamientos con la niñera de Isa P han sido constantes.

Instagram

Los cuatro disfrutaron en casa de la pequeña de los Pantoja para tomarse las uvas y celebrar la Nochevieja de forma más relajada. Y es que el amor entre Asraf e Isa P, que ya cumple más de un año, está sirviendo como flotador para la cantante, según ha comentado ella misma.