¿Creíais que con el cambio de año íbamos a olvidarlos de los desastres estilísticos de nuestras 'celebrities'? Pues no, nunca os haríamos eso. El primer ranking de las peor vestidas de la semana del 2020 tiene una clara ganadora: Amber Rose. Sin palabras nos hemos quedado cuando hemos visto su look 'chandalista': sudadera con capucha, pantalón de deporte y chanclas. Ver para creer. Pero no ha sido la única que no ha acertado con su look en los últimos 7 días. Kim Kardashian y Kylie Jenner demostraron que son hermanas también a la hora de elegir estilismos y Brooke Shields y Jennifer Lopez demostraron que no siempre se tiene que ser la más 'fashion' del gimnasio. ¿Quieres verlas? Pues sigue leyendo y cuéntanos qué te parecen.

Tamara Eccleston, ¿se ha roto?

Gtres

¡Ya le vale a la hija de Bernie Eccleston con las pintas que se gasta! No tenía bastante con ese chándal cargadito de agujeros, ¡tenía que combinarlo con esas zapas con piel!

Kim Kardashian, ¡vaya lío!

Gtres

Entre lo que se pega el terciopelo (y más si el vestido no es de su talla), el drapeado, y las tiras de las sandalias, la más famosa del clan Kardashian parece un nudo. ¿Podrá respirar?

Brooke Shields , ¿al gym o de compras?

Gtres

Lo de utilizar unas mallas es cómodo, vale, pero combinar chándal con pañuelo al cuello, ese plumas y una bolsita que parece de una joyería no es estilo sport ¡eso es chandalismo!

Jennifer Lopez, ¡too much brillo!

Gtres

Vale que es una estrellaza, pero ¿es necesario que se lo eche a todo el mundo en cara cuando va al gym? ¡Gafas a juego con el top y las mallas brilli brilli y ese vaso puro glitter es too much!

Kylie Jenner, ¿Scarlett O’Hara moderna?

Gtres

¿Pero dónde iba ésta, a una fiesta de disfraces? ¿Quería dar vida a una moderna y muy apretada Scarlett O’Hara? ¡Y ponte unas esmeraldas si eso! ¡Dónde comprará la ropa?

Amber Rose, ¿frío o calor?

Gtres

Mira, bonita, aclárate: o tienes frío o tienes calor. Entendemos que ese chándal debe ser calentito y por la pose parece que tienes frío, pero entonces: ¿por qué llevas eso en los pies?