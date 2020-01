Rafa Mora y Anabel Pantoja han protagonizado un enfrentamiento en el programa de 'Sálvame' . El colaborador tenía varias cosas que echarle en cara a la sobrina de Isabel Pantoja y no se ha cortado un pelo. Una de las cuestiones que ha tenido que contestar la colaboradora es si Omar Montes actuará en la boda que celebrará en 2020: "Mi chico es súper fan de Omar Montes lo que pasa es que ya tendrá la fecha cogida y tampoco voy a poner en una tesitura a mi prima", explicaba. Una respuesta que Rafa Mora ha desmentido. "No es ni por su prima ni por nada, él le dijo que valía mucha pasta y ella dijo que no", le recriminaba el colaborador. "12.000 euros" aseguraba.

Telecinco

Una información que ha dejado al resto de sus compañeros con la boca abierta ya que tanto Omar Montes como su familia han pasado las Navidades en Cantora. Ha sido entonces cuando han salido a la luz más recriminaciones. "Que hayas invitado a Antonio Montero que lo conoces de cuatro ratos y a mí no...", añadía Rafa Mora. Ante tanta tensión, la colaboradora ha preferido hacer oídos sordos y arrancarse a bailar una de las canciones de su tía.

Telecinco

"Yo quiero a gente que venga de corazón", aseguraba Anabel Pantoja. Y es que la colaboradora se va a tomar cuatro meses de reflexión para hacer la lista definitiva, por lo que aún no ha confirmado ni desmentido si el ex tronista está realmente fuera de la lista de invitados. Anabel Pantoja está centrada en su nueva vida y hasta en añadir un nuevo miembro al clan Pantoja. ¿Llegará un nuevo retoño para 2020? No sabemos pero lo que sí está claro es que tenemos ganas de verla dar el 'sí quiero' vestida de blanco.