Rocío Carrasco no ha pasado su mejor año en 2019. Después de tener que volver a escuchar su nombre en la televisión y ver a su hija hablando de su inexistente relación con ella en el plató de 'Gran Hermano VIP 7' donde su ex, Antonio David Flores, concursaba, la joven no ha tenido que tener un balance muy positivo. Su guerra judicial con su ex sigue abierta y sus problemas con sus hijos siguen siendo bastante determinantes, por eso, ha aprovechado el fin del año para hacer balance y dar un giro radical a su imagen, deshaciéndose de parte de su melena.

Esta Nochevieja Rocío ha vuelto a dejar claro que no tiene relación con nadie de su familia y que ese lugar lo ocupan las Campos, con quienes siempre ha estado muy unida. Por eso, ha despedido 2019 en casa de Terelu. La hija de Teresa Campos daba la bienvenida a 2020 en una fiesta en la que también estaban su hija y su novio, Álvaro Lobo, y su madre, María Teresa Campos, que no vive un buen momento tras su ruptura con Bigote Arrocet. También estaban otros amigos como Aless Gibaja. En una de las fotos que hemos podido ver ya que la han compartido en redes se ve a Rocío Carrasco que ha vuelto a raparse un lado del pelo, algo que ya hizo hace algún tiempo. Año nuevo vida nueva habrá pensado la joven.

Instagram Alejandra Rubio

'Con mi tita Ro', se puede leer en el mensaje que ha dejado Alejandra en la imagen y que ha sorprendido a todos ya que no se esperaba que Rocío Carrasco acudiera y tampoco con esta imagen. Aunque hay que recordar que no es la primera vez que la da por raparse uno de los lados de su cabellera, algo que la da un look más rompedor y rockero. Lo vimos hace cinco años mientras paseaba con su hijo.



Gtres

El look también lo hemos podido ver de frente en una fotografía de grupo en la que aparece con las Campos, y los amigos que han acudido a celebrar la Nochevieja entre los que se encontraban Sara Vega. En esta foto podemos ver que sigue luciendo igual de bien rapada que sin rapar.