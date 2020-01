Sonia Ferrer: “Por primera vez disfruto de mi soledad”

Se levanta con la sonrisa puesta y no es para menos. Sonia Ferrer se ha convertido en una cara imprescindible de Telemadrid. Los fines de semana presenta ‘De todo corazón’ y entre semana colabora en ‘Buenos días, Madrid’ y ‘Está pasando’. El poco tiempo libre que tiene se lo dedica a su hija, Laura, el amor de su vida, a sus amigos y a sus perros, entre los que está su tierna perrita Duna. Ahora está soltera y reconoce que “por primera vez“ disfruta de esa soledad amorosa.

Sonia, estás en racha…

No me puedo quejar. Estoy súper contenta y agradecida porque estoy haciendo algo que me gusta muchísimo.

Y está claro que la cadena confía mucho en ti.

Bueno, con ‘De todo corazón’ llevamos ya dos años, y aunque al principio no era un buen momento para la cadena, ahora las cosas están muy bien.

¿Eres de tirarte a la piscina?

No, suelo pensar las cosas mucho, pero en este trabajo no te queda más remedio que apostar y arriesgar. Aun así, el proyecto me gustó mucho desde el principio, y con el equipo me llevo fantásticamente bien.

Además, tú con la prensa del corazón te manejas muy bien.

Es la información que he manejado durante muchos años. También es verdad que el corazón que trato ahora, y que trataba en TVE, es muy blanco, así que estoy cómoda.

¿Y no te ha incomodado dar alguna noticia? Algunos serán tus amigos…

De momento, no, porque tratamos todas las informaciones con respeto. No creo que le hayamos hecho daño a nadie…

Y cuando tengas una noticia tuya, ¿la darás en tu programa?

No veo mejor lugar para hacerlo. Además, estoy segura de que quedará bonito.

¿Qué noticia te gustaría dar en exclusiva?

Dar exclusivas está bien, pero a mí lo que me importa es seguir ahí y que la gente me quiera.

¿No te importa trabajar los fines de semana?

(Risas) No te voy a negar que me gustaría que fuera más entre semana porque el fin de semana te corta la vida social; tengo más dificultad para ir a ver a mi familia, por ejemplo… Pero estoy muy feliz.

¿Eres de salir mucho?

No, soy más diurna que nocturna, pero los amigos son fundamentales y hay que cuidarlos. Tampoco utilizo mucho el WhatsApp, soy más de llamar.

¿Y sigues bailando? Eras bailarina profesional…

Pues ahora me desquito los fines de semana con mis amigas porque a mí el zumba y esas cosas no me van… (Risas).

Vamos, que ese cuerpazo se lo debes a la genética.

El cuerpo tiene mucha memoria y yo hasta los 19 he hecho mucho deporte.

¿Y ahora haces deporte?

Voy a rachas. Tengo épocas en las que sí y, otras que es más complicado porque tengo que hacer mil malabares. Yo vivo sola en Madrid con mi hija, que ya tiene nueve años, y no siempre es fácil. Y menos teniendo a mi familia lejos. Así que, me paso el día, como todas las madres, haciendo malabares.

¿Cuidas la alimentación?

Lo hago mucho más desde que soy madre. No como carne, pero consumo muchísima fruta, verdura y legumbres. Y me permito el chocolate, que es mi debilidad.

Y ahora, ¿estás soltera?

Ahora estoy disfrutando por primera vez de mi soledad. Y no me está yendo mal… Así que creo que sólo le permitiré romperla a alguien que realmente valga la pena.

¿Estás feliz sola?

Sí, pero eso no significa que esté cerrada al amor. ¡Todo lo contrario! Me encantaría encontrar a esa persona con la que formar equipo, pero no estoy en ese momento de búsqueda.

¿Has probado con las aplicaciones para ligar?

Nooo. Me daría vergüenza quedar con alguien a quien no conozco. Para mí es como empezar la casa por el tejado. Además, hay gente muy guapa que no te despierta nada y otros que no lo son tanto y te lo despiertan todo.

¿Te gustaría volver a ser madre? ¿Tu hija te lo pide?

Pues me lo pidió cuando era muy pequeña, pero yo me separé cuando ella tenía dos añitos. A mí me habría gustado, pero a estas alturas no me lo planteo.

¿Qué le diría la Sonia de ahora a la de hace 15 años?

Agárrate, que vienen curvas (risas). La vida es una maravilla, pero es una noria y hay que saber disfrutar, aunque los momentos en los que estás abajo son complicados. Aun así, yo soy optimista.

Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?

Felicidad para la gente a la que quiero: mi hija, mi familia…

Oye, ¿y tu faceta de actriz la tienes olvidada?

Pues yo empecé como actriz, pero ahora es difícil. No tengo tiempo para compaginarlo.

¿Qué le pides a este nuevo 2020?

Virgencita, virgencita, que me quede como estoy.

