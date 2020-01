Gloria Camila con un amigo especial y “muy guapo”

Antes de despedir el año, Gloria Camila hizo balance del 2019, el año de su ruptura con Kiko Jiménez.

La joven parece haber recuperado la sonrisa junto a un amigo especial al que llevó a ver jugar a su padre, Ortega Cano, en un partido benéfico.



El pasado mes de julio Gloria Camila puso punto final a su relación con Kiko Jiménez después de cuatro años. Ahora, la hija de Ortega Cano vuelve a sonreír, después de haber pasado “el luto” de su ruptura y de marcarse un cambio de look de lo más favorecedor. Aunque el pasado mes de noviembre la joven nos decía que quería vivir su soltería, parece que ésta no le ha durado mucho tiempo...

Gtres

La semana pasada vimos a Gloria Camila en el partido benéfico organizado por Richy Castellanos a favor de la Fundación Prodis, acompañada por un joven y en actitud muy cómplice. Nos hemos puesto en contacto con ella para preguntarle: “Es mi amigo. Os puedo decir eso”. Bueno, eso, y, como presume: “Es un amigo muy guapo”.

Gtres

“Mi padre le conoció en el partido benéfico. Y claro que sí le ha dado el visto bueno, pero como amigo”, nos explicó Gloria en la conversación que tuvimos con ella por teléfono. Durante el partido, los dos jóvenes estuvieron juntos en las gradas donde tuvieron gestos de mucha complicidad y cariño.

Gtres





No es la primera vez que vemos a Gloria con este joven “del que no voy a decir el nombre”, insiste. El pasado verano, justo cuando había roto con Kiko, los pudimos ver dándose un beso dentro del coche de Gloria Camila. Según la web Look, el amigo de Gloria se llama David y tiene 28 años.



Agencias

En el partido benéfico, celebrado en el estadio del Rayo Vallecano en Madrid, estaban entre el público Ana María Aldón y el pequeño José. El diestro Ortega Cano quiso que su hijo pequeño, José, estuviera con él en el terreno de juego antes del partido donde jugaron otros toreros como Gonzalo Caballero.