Aurah Ruiz ha querido sincerarse con todos sus seguidores. Un poco más recuperada de su operación de pecho, la ex concursante de 'GH VIP' ha contestado a todas las preguntas comprometidas que le han hecho sus fans y ha dejado grandes titulares. Entre ellos, que le encantaría volver a la televisión y que no le importaría participar en dos de los programas por excelencia de Mediaset.

Telecinco

Una de las preguntas que le han hecho a la ex de Jesé tiene que ver con uno de los realities estrella en Mediaset: ‘Supervivientes’. ¿Participará en la próxima edición del programa? Ella ha sido muy clara y concisa en ese aspecto: "Por supuesto que iría a Supervivientes". Con lo cual, esta respuesta afirmativa nos confirma que le encantaría vivir la experiencia por lo que ¿cumplirá su sueño en este 2020?

Telecinco

"Me encantaría vivir de la tele, dedicarme a esto todos los días y vivir en Madrid", confesaba Aurah. Otras de las cuestiones que nos sorprendía de la ex concursante era sobre si alguien, en estos momentos, vive dentro de su corazón. Aurah Ruiz confirmaba que está enamorada de nuevo. Parece que después de su romance fallido con el futbolista, Jesé Rodriguez, al fin el amor ha llamado a su puerta. No ha dado más datos, pero está verdaderamente ilusionada.

Aurah también le contaba a sus fans que, después de lo que le ocurrió con su ex pareja: "No me gustaría ser mamá de nuevo y menos con todas las dificultades que tiene ya a mi hijo. Amo a mi hijo pero considero que eso ya se me pasó".