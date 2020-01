América Ferrera está de enhorabuena. Además de comenzar el año con muy buen pie y expectativas laborales, la actriz de origen hondureño ha aprovechado la noche de Nochevieja para compartir con el mundo que está esperando su segundo bebé. "Welcoming Baby #2 in 2020! 🥰 Happy New Year from our wild & growing bunch", o lo que es lo mismo: "¡Dando la bienvenida al bebé #2 en 2020! Feliz año nuevo de nuestra salvaje y creciente familia", mostrando que se encuentra ya en un avanzado estado de embarazo por lo que se espera que nazca en el próximo trimestre.

Este embarazo es fruto de su matrimonio con el actor y productor Ryan Piers Williams con quien ya tiene un hijo en común, Sebastián de apenas 19 meses. Así, los tres han posado para esta bucólica fotografía de Navidad con la que han decidido demostrar que se encuentran emocionados por esta nueva fase de sus vidas en las que conocerán a un nuevo miembro de la familia.

La actriz de origen hondureño y que obtuvo el Emmy y el Globo de Oro en 2006 por su actuación en la galardonada serie "Betty la Fea", ha recibido ya multitud de mensajes de enhorabuena, entre los que destacan actrices como Reese Witherspoon con la que ha trabajado en algunos proyectos, que le daba una emocionada enhorabuena, o Jennifer Garner, que no pasa por un buen momento, añade "Increíble noticia, America, que gran Feliz Año Nuevo para ti".

Ryan y América se casaron en 2011 pero no fue hasta 2018 que no ampliaron la familia con la llegada de Sebastián. Ahora, esperan la llegada de este segundo bebé del cual no se ha revelado aún el sexo: "Hay mucho que esperar en 2020, ¡pero una cosa en particular se destaca! No puedo esperar para recibir a otra bella criatura en este mundo", explicaba Ryan en la misma fotografía que ha compartido su mujer.