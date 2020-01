María Teresa Campos ha pasado una Navidad muy complicada. Después de más de cinco años de amor, la presentadora confirmaba el 28 de diciembre su ruptura con Edmundo Arrocet. Lo hizo a través de un comunicado que leyó entre lágrimas su hija, Terelu Campos, en 'Viva la vida', el programa de Telecinco en el que colabora. Ahora, ya entrados en 2020, empiezan a desvelarse los detalles y motivos de esta sonada separación. Según explicó la periodista Sandra Aladro en 'El programa de Ana Rosa', la ruptura se produjo el pasado 29 de noviembre.

Hearst





Sin un cara a cara

Edmundo celebraba su 70 cumpleaños cuando la pareja se enzarzó en una discusión tan grande que provocó que el chileno dejara la casa. "Después de la pelea, él le mandó un WhastApp a Teresa para decirle que daba por rota la relación. Ella ha querido hablar con Edmundo cara a cara, pero él no se ha prestado a tener ninguna conversación con ella y creo que era lo mínimo después de vivir en su casa y de estar casi seis años juntos", explicó. El periodista Antonio Rossi añadió: "Es más, me cuentan que Teresa ha llamado a Bigote y él no le ha cogido el teléfono". El cómico fue a Londres a pasar las Fiestas con su hijo y su familia, "aunque sé que ha mantenido contactos con gente de esta casa", relató Rossi. ¿Estará preparando su próxima aparición en el ‘Deluxe’?

Agencias

Su ruptura nos ha pillado por sorpresa, aunque sobre su relación siempre han circulado rumores de crisis. Su historia empezó en verano de 2014 y dos años después ya planeó la sospecha de la infidelidad. 'Diez Minutos' publicó unas fotos de Edmundo en su casa con su amiga Gemma Serrano, que terminó haciendo caja en 'Sálvame'. La pareja también ha tenido que lidiar con el parón televisivo de Teresa y la venta de su mansión, algo que no termina de cuajar y que tiene angustiada a la periodista. Tampoco ha debido ayudarle, dicen, la tirante relación de Edmundo con Terelu y Carmen.

Las dos caras de la ruptura

Agencias

Agencias

Mientras Terelu leía emocionada el comunicado de su madre, ante una cabizbaja Carmen Borrego, Edmundo felicitaba la Navidad a sus amigos con un vídeo de lo más animado. El cómico parece repuesto de la ruptura, mientras Teresa pide calma: “En la medida de lo posible pido tranquilidad en estos momentos tan difíciles para mí”.

Alejandra Rubio: "La estamos arropando"

Agencias

El día de Fin de Año, la hija de Terelu Campos dejó el barrio de Malasaña (Madrid) para cenar junto a su familia en casa de su madre. "Mi abuela está bien. Entre todos la estamos arropando para que ella esté mejor. Hay veces que el amor se acaba y ya está, y cada uno por su lado. La vida sigue", explicó muy amablemente a la prensa.

Sus baches

¿Sólo amigos?

Agencias

Edmundo lo ha negado hasta la saciedad, pero ella –Gemma Serrano– no ha sido tan tajante. 'Diez Minutos' plasmó sus encuentros en la casa que tiene el cómico en Madrid. Lidiar con la sombra de la infidelidad no ha debido ser fácil para la ex pareja.

Tensión familiar

Agencias

Mucho se ha especulado sobre la relación de Terelu y Carmen con Bigote. "Ellas están encantadas con la ruptura", dice Matamoros. Tampoco es que los hijos de Edmundo les hayan dado alegrías: Alexis le ha denunciado y Gabriela se negó a conocer a las hermanísimas.

La casa ‘maldita’

Agencias

Teresa puso a la venta su chalet en 2014, pero no logra venderlo. Esta situación y la falta de trabajo de Teresa podrían haber creado tensiones en la pareja.

Viajes contínuos

Agencias

Bigote pasaba largas temporadas fuera de España, lo que en ocasiones se atribuía a sus negocios o familia. El pasado verano estuvo dos meses en Chile, una ausencia que no gustó a María Teresa...