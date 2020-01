Aunque no empezaron con muy buen pie, Adara Molinero y Alba Carrillo consiguieron estrechar lazos y unirse en la recta final de 'GH VIP 7' haciéndose, incluso, 'amiguis' contándose sus líos amorosos, hablando de madrugada, de risitas... Pero qué poco dura lo bueno. Ambas llegaron a la gran final, pero solo podía ganar una. Y fue Adara. La joven había sido indudablemente la gran protagonista del 'reality' por unas cosas o por otras y se hizo con el maletín, algo que parece no ha sentado demasiado bien a Carrillo... ¿Mal perder? Puede que sí. La modelo confesaba sentirse "la ganadora moral" y en su visita a 'Cazamariposas' lanzaba una pullita a su compañera: “¡Otra vez me han quitado el maletín y no tocaba!”. ¿No tocaba? ¿Por qué? Pues ella misma ha seguido con las 'pullitas' y ha lanzado un clarísimo mensaje a Adara... Y no le ha gustado nada.

“Nunca estuve sola, nunca también de chaqueta, siempre pensé en mi hijo y nunca hubiera corneado a nadie por ningún maletín. La cama la usé para dormir sí, no para “morrearme” con nadie, ni conseguir pases a Supervivientes”... ¡Toma dardo!

Instagram

Adara, como es lógico, ha respondido a esta puñalada de Alba: "Lo que tienes es que dar las gracias de que no te echasen a la calle antes, que estuviste protestando y criticando desde el primer día. Besitos dormilona".

No es la primera vez que Alba Carrillo ha lanzado darditos a su compañera, hace unos días no dudó en hablar sobre la relación entre Adara y Gianmarco: "Se veía venir", aseguraba la ex concursante, a quien no le ha sorprendido que el italiano fuese a 'Sábado Deluxe' tras salir del programa. "No creo que vuelvan", y añadía: “Me han vendido un montón de cuentos y estoy hasta las narices. Yo me creí la historia”, aseguró en referencia al romance.