Orlando Bloom hace snow con su hijo Flynn

Orlando Bloom está a punto de terminar sus vacaciones de Navidad y lo hace por todo lo alto: Haciendo snow en Aspen, Colorado, junto a su hijo de 8 años, Flynn Bloom. No es la primera vez que el actor practica este deporte, es habitual verle en estas fechas luciéndose por esas pistas y con diferentes compañías. Aunque en esta ocasión, ha preferido disfrutar de la de su hijo en común con Miranda Kerr. Además, el pequeño se lo ha pasado a lo grande y no ha podido estar más feliz junto a su padre.

Eso sí, el pequeño aún no se ha atrevido a bajar la pista con una sola tabla y ha optado por hacer esquí y ayudarse de los bastones. Una elección más que acertada y que a lo mejor no le hubiera venido mal al protagonista de 'Piratas del Caribe', ya que no ha podido evitar caerse en alguna que otra ocasión.

Un viaje muy distinto al que realizó hace unos meses junto a su prometida, Katy Perry, para celebrar el cumpleaños de la cantante, que no ha estado presente en esta escapada. El pequeño Flynn mantiene muy buena relación con la pareja de su padre, pero esta vez, ha preferido disfrutar de unos días padre-hijo.

Fue el pasado 14 de febrero cuando Orlando Bloom decidió hincar la rodilla en el suelo y pedirle a Katy Perry que pasara con él el resto de su vida durante una romántica cena con globitos con forma de corazón. Por su parte, Miranda Kerr mantiene una relación estable con Evan Espiegel, con el que fue madre por segunda vez en 2018, dándole un hermanito a su hijo Flynn.