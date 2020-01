Blanca Suárez comienza 2020 pisando fuerte y ya sabe todo lo que quiere que le traiga este nuevo año. La actriz lo ha compartido en su cuenta personal de Instagram y sus casi cuatro millones de seguidores no han tardado en dar su opinión al respecto. La verdad es que la protagonista de 'Las chicas del cable' no se ha cortado un pelo y no se conforma con lo típico de 'salud, dinero y amor', Blanca va más allá y puestos a desear...¡Lo quiere todo!

"2020. Felicidad. Calma. Salud. Luz. Tipazo. Trabajo. Amor. De todo un poco por favor", titula la actriz la publicación. Es cierto que Blanca Suárez se ha despedido de 2019 con un sabor amargo después de su reciente ruptura con Mario Casas. Sin embargo, hay algunos deseos que solo tiene que mantener, como por ejemplo el trabajo, ya que le espera un año lleno de proyectos. De hecho, fue una de las razones por las que terminó su relación con el actor ya que, al parecer, sus muchos proyectos les impedían estar juntos.

Lo que más nos sorprende es que la actriz pida tipazo. Pero si ya lo tiene. Y no cabe duda que es una de las celebrities más deseadas del país.

Gtres

Blanca Suárez es muy cauta a la hora de hablar de su vida personal, pero esta vez, ha querido compartir con sus seguidores sus deseos más personales para este nuevo año. Esperamos que se cumplan todos y cada uno de ellos, o por lo menos, los más importantes para la actriz. ¿Encontrará este año su amor definitivo? La verdad es que con Mario Casas hacía una pareja estupenda. ¿Y si se dieran otra oportunidad?