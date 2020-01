Ariana Grande fue la encargada de despedir los horrores del año 2019.

Año nuevo, horrores nuevos. Una de las cosas que más ilusión nos hacía de empezar ya esta nueva década es descubrir, semana a semana, qué horrores nos iban a deparar los famosos en este 2020. Sí, así somos, así estamos como niños con horrores nuevos. Y la elegida para encabezar el primer ranking del horror de la semana ha sido Mariah Carey. Y oye estamos tan contentos porque reconocemos que le tenemos cariño a la cantante que siempre nos ha dejado grandes instantáneas para recordar. Pero ella no ha sido la única en estrenarse con un mítico momentazo de 'Tierra, trágame'. Robert De Niro, Justin Bieber, Taylor Swift y Lily-Rose Depp le acompañan.

Mariah Carey, no sin mi paraguas

Gtres

Ella, por un paraguas, MA-TA. Con tal de no mojarse el pelo, Mariah Carey, que ha vuelto a ser número uno en la lista Billboard gracias al villancico ‘All I want for Christmas is you’, es capaz de cualquier cosa. Así de ‘sutilmente’ intentó hacerse con el que llevaba su acompañante... La cantante se cuela año tras año en el ranking de los horrores, ya sea por sus descuidos o por sus estilismos.





Lily-Rose Depp, como una mortal más

Gtres

Sentada en una escalera y comiéndose un sándwich envuelto en papel de aluminio. Nos encanta ver a los hijos de los famosos comportándose como la plebe, pero vamos, que la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, podría haberse tomado el tentempié en un banquito.

Robert de Niro se echa una siesta

Gtres

El veterano actor Robert De Niro tuvo tanto trajín durante su viaje a Londres que, según se sentó en el coche, se quedó dormido. Ahí Robert estaba ya en fase REM.





Justin Bieber, ni gota de frío

Gtres

Sin camiseta, con la gorra puesta sin ganas, presumiendo de tatuajes y regalando unos cuernos. Así saluda el cantante a los transeúntes de la zona. Pues será Justin Bieber, pero nosotros nos encontramos a un personaje así por la calle y nos cambiamos de acera.

Taylor Swift saca las garras

Gtres

El director Tom Hooper, la cantante Taylor Swift y la actriz Jennifer Hudson no se perdieron la premiere de ‘Cats’ en Manhattan y, mira, Taylor, la pose te queda pelín ridícula: ¡Si al menos tuvieras unas uñas como las de Rosalía!