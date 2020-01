Kiko Hernández dedica unas emotivas palabras a Chiqui

El colaborador lamenta no haberse dado cuenta antes de lo mal que lo estaba pasando

El colaborador de Sálvame, Kiko Hernández, ha mandado un conmovedor mensaje a Chiqui para animarle tras su ruptura con Borja. Chiqui confesó en 'Sábado Deluxe' que había vivido un "infierno" en su relación. Unas palabras que provocaron que Kiko Hernández acabase deseando que Borja "terminase en la cárcel". Ahora, Chiqui ha acudido a 'Sálvame' para hacer su curva de la vida y contar algunos detalles de lo que ha ocurrido durante el tiempo que ha estado casada con Borja. El colaborador ha querido aprovechar este momento para dedicarle unas tiernas palabras.

Telecinco





"Me da pena que haya pasado por el calvario que ha pasado y que no haya tenido ayuda de gente cercana", ha indicado Kiko. Aunque reconoce que esto es algo que, "desgraciadamente", suele ocurrir en numerosas ocasiones. "La gente de alrededor ve cosas raras pero no dan el paso porque les da miedo o por no querer meter la pata", ha contado el colaborador.

Además, Kiko Hernández ha confesado que él le preguntó en más de una ocasión si estaba mal con Borja ya que le llegaba información de que iban a separarse. Sin embargo, ha indicado que ella siempre se lo negó. "Me da pena no haberme dado cuenta de que las cosas estaban tan mal", ha reconocido.

Telecinco

Chiqui ha escuchado las palabras del colaborador con mucha atención y no ha podido evitar emocionarse. "Me da pena que haya sido tanto tiempo de sufrimiento y que no hata tenido una mano amiga que le dijese que se acabó de sufrir y que la vida no es eso", ha seguido explicando. Kiko ha querido transmitirle a Chiqui que ya no tiene de qué preocuparse. "Lo positivo es que toda esa mierda ya se ha acabado y ahora toca disfrutar y vivir una vida nueva".