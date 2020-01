Gianmarco parece estar pensando en tomarse un descanso de las redes sociales

El italiano podría querer desconectar de todo por un tiempo

El ex concursante de 'GHVIP 7', Gianmarco Onestini, ha provocado que salten todas las alarmas en redes sociales tras su último stories. A través de un vídeo, el italiano deja ver que tiene pesando dejar las redes sociales durante un tiempo. En la imagen se ve cómo aparece su perfil de Instagram y poco después cómo aparece el botón de apagar, desconectando de esta manera el teléfono. ¿Será una manera de decirnos que estará ausente de sus redes sociales durante un tiempo? Con esta imagen parece que el italiano quiere desconectar de todo lo que se está diciendo tras su relación con Adara.

Antes de esto, Gianmarco quiso compartir con sus seguidores una publicación donde relataba cómo se siente y daba las gracias a todos aquellos que han querido apoyarle tras los conflictos que ha mantenido con Adara."Esta sonrisa esconde todo el dolor y todo el sufrimiento que sentí en algunos años de mi vida...Cada palabra tiene consecuencias y cada silencio también. Lo único que puedo decir es gracias a vosotros por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por estar conmigo cada dia .Y si también hay gente que espera que nuestra luz se derrumbe recordáis que el sol nunca se apaga", escribía en Instagram.

Gianmarco y Adara mantuvieron una conversación telefónica en directo durante el programa de 'Sábado Deluxe'. En ella, mantuvieron un tenso encuentro donde Adara confesaba que no confiaba en Gianmarco y no podía creerle. Por su parte, el italiano admitía que sus sentimientos por ella no habían cambiado aunque le habían decepcionado algunas cosas de ella.

Tras esto, Gianmarco ha regresado a Italia donde ha pasado las navidades junto a su familia. Un tiempo donde se le ha visto compartiendo momentos divertidos junto a su hermano Luca en la nieve.