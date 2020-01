Steisy ha decidido someterse a un nuevo cambio de look

La influencer, Steisy, ha decidido someterse a un nuevo cambio de aspecto. A través de sus redes sociales ha anunciado que se encontraba en la peluquería para realizar un cambio de aspecto. Sin embargo, en esta ocasión ha querido hacer partícipes a sus seguidores de Instagram preguntándoles qué querían que ella se hiciese. Las opciones estaban entre flequillo y pelo rubio o pelo cobrizo y más largo. Al final, parece que las ex pretendienta de 'Mhyv' ha acabado muy contenta con la elección de sus seguidores y ha querido compartir con todos ellos el resultado final.

"Estoy en la peluquería para hacerme un cambio de look, pero aún no sé cuál", ha comenzado diciendo Steisy a través de sus stories. La granadina se debatía entre cortárselo un poco más, dejarse flequillo y ponerlo más rubio o cambiar a cobrizo y dejárselo largo. Al ver que no se decidía ha preferido preguntarle a sus seguidores para que ellos tomasen la decisión. Lo que tenía claro era que "cambio de look hay seguro", ha recalcado.

Al final, ha mostrado su nuevo aspecto y ha indicado que ha estado esperando pacientemente para ver cuál de las opciones de su encuesta era la más votada y así hacer aquello que habían preferido sus seguidores.

Junto a ella, le ha acompañado a la peluquería su pareja, Pablo, que también ha decidido aprovechar para realizarse un corte de pelo. Ambos parecen seguir muy bien juntos y cada día se puede ver como la pareja está más consolidad. Tanto Steisy como Pablo no dudan en compartir sus muestras de amor a través de sus redes sociales.