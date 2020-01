Jonathan, ¿se despide definitivamente de Yoli?

Jonathan tiene la cabeza hecha un lío. Después de recibir consejos como "quiérela como es", "si la quieres, quiérela como es o lárgate porque le estás haciendo daño", "¿la has visto llorar desconsolada? ¿Eso es una persona feliz?"... el ex gran hermano no ha dejado de darle vueltas a la cabeza, y con razón. Y tras pensarlo, no podía evitar derrumbarse antes de sincerarse con la que fuera su mujer, Yoli, y madre de su única hija Valeria.

Ha pasado la Navidad en familia, incluidas Yoli y Valeria, pero está más confundido que nunca. En su último vídeo para Mtmad asegura que la quiere, pero no está enamorado de ella, y siente que le está haciendo mucho daño por sus dudas, pero no puede evitar tenerlas. "Si le estoy haciendo daño realmente prefiero apartarme de su lado porque no sé lo que quiero", ha confesado.

Mtmad

"Estoy confundido, en un momento pienso que está todo bien y de repente PUM, se desmorona todo y mi cabeza vuelve a tambalearse", asegura, "enamorado, no, la quiero mucho, pero no estoy enamorado... Me cuesta desentenderme de Yoli".

Así que ha hablado directamente a cámara y a Yoli para ¿dejarlo todo claro?: "Solo pido que si tan mal estás, si tan mal lo estás pasando y tanto le duele esto, como no me aclaro, estoy perdido, ayúdame a decir que no, porque tú tienes más fuerza que yo", ha pedido entre lágrimas.

Eso sí, totalmente contradictorio a esto, confiesa que "no hay otra más que Yoli en mi cabeza"... Pero, ¡quiere conocer a otra! "Quiero encontrar una mujer, tengo ganas de conocer una tía de verdad, que me valore, que me quiera", ha declarado, "quiero ser feliz y estar tranquilo".