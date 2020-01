Oriana Marzoli manda un mensaje a su ex, Luis Mateucci

La ex tronista de 'Mhyv' se ha quedado impactada al saber quién podría ser la nueva novia de Luis Mateucci

La ex tronista de 'Mhyv', Oriana Marzoli, ha enviado un mensaje a Luis Mateucci y su supuesta nueva pareja. Parece que a Oriana no le ha sentado nada bien saber que su ex podría haber comenzado una relación con Nicol Moreno. Algo que ha dejado ver a través de sus redes sociales donde ha compartido con sus seguidores su opinión ante todos los rumores que le estaban llegando sobre este supuesto nuevo romance. Además, también ha aprovechado para etiquetar a Luis y mandarle un mensaje cargado de consejos en caso de que sea verdad.

"Ya me habéis petado las notificaciones de Instagram con esto de que Luis Mateucci está con Lalo. Simplemente desearte toda la suerte del mundo porque no sabes dónde te estás metiendo", ha empezado diciendo Oriana en su Instagram. Según ella, Nicol Moreno "tiene una tara muy gorda en el cerebro".

Para Oriana Marzoli todo esto surge porque Nicol está "enamorada de ella" y eso es lo que le lleva a querer "salir con todos mis ex novios, porque son míos y me van a pertenecer siempre". También ha querido aprovechar para pedir a sus seguidores que dejen de mandarle más información respecto a este tema porque le da mucho "asquito".

La rivalidad entre Oriana Marzoli y Nicol Moreno surgió cuando ambas estaban concursando en el reality chileno 'Amor a prueba'. Durante su paso por este programa ambas tuvieron serios enfrentamientos. Al final, Nicol Moreno comenzó una relación con Tony Spina dentro del mismo reality, algo que acabó por terminar de enfrentar a amabas provocando que se llegase a una convivencia casi imposible entre las dos.