Adara Molinero ha entrado en plató por teléfono para responder a Rafa Mora

La ganadora de 'GHVIP 7' se ha mostrado muy enfadada

Adara Molinero ha entrado en directo, por teléfono, en el programa de 'Sábado Deluxe'. Su intervención ha tenido lugar mientras le estaban realizando una entrevista a Hugo Sierra. La ganadora de 'GHVIP 7' ha mostrado su enfado por algunas palabras que se estaban diciendo durante esta entrevista y no ha podido contenerse. "Estoy muy enfadada ahora mismo", ha empezado diciendo a la presentadora, María Patiño . Además, ha reconocido que era mejor no hablar y relajarse porque es "muy impulsiva" y en ese momento "estaba muy caliente" por todo lo que estaba escuchando.

Telecinco





Todo ha surgido a raíz de la pregunta que Rafa Mora le ha hecho a Hugo Sierra donde le decía si fiaría de dejar a su bebé con Adara en caso de que él entrase en 'Supervivientes'. "¿Después de ver cómo se ha comportado durante el concurso, donde ha demostrado un poco de inmadurez, serías capaz de dejar a tu hijo con ella? ¿Te fías?", le ha preguntado Rafa Mora.

Pese a que Hugo Sierra ha defendido en todo momento a Adara, ella ha acabado muy molesta con el colaborador y ha publicado un tweet que ha sido el origen de todo. Ya que tras leerlo, Belén Esteban ha llamado a Adara para que contase qué le estaba pasando y entrase en plató.

Si supierais las veces al día que me entran ganas de contestar... ufff que a gusto me quedaría. Creo que voy a empezar a tejer 🧶 para relajarme — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) January 4, 2020

"No voy a permitir que nadie opine de mí como madre", ha empezado diciendo la ganadora de 'GHVIP'. Además, le ha pedido a Rafa Mora que tenga respeto porque él "no sabe lo que se siente por un hijo".

El colaborador, por su parte, ha querido pedirle perdón y le ha explicado que en ningún momento quiso juzgarla como madre. "No te cuestiono como madre porque no te conozco y me parece un tema delicado", ha recalcado.

Telecinco

Por último, Adara ha indicado que su tweet no solo iba por Rafa Mora sino que se está enfadada con varias personas. Por ejemplo, con Alba Carrillo de quien ha dicho que es "una sinvergüenza".