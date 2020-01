Yurena anuncia que ha vuelto a retomar su carrera musical

La cantante confiesa que, a veces, le habla a su madre

La cantante Yurena ha acudido a 'Sábado Deluxe' para contar cómo se encuentra después de que se supiese, hace dos meses, que su madre había fallecido. Además, también ha aprovechado para aclarar que ha decidido volver a los escenarios y continuar así con su trayectoria profesional. Una decisión que ha decidido tomar después de que se lo hayan recomendado varios profesionales con los que ha estado en contacto para poder superar la pérdida de su madre. Sin duda, un duro golpe del que Yurena aún está intentando recuperarse.

"Estoy en tratamiento porque no podía superarlo sola", ha reconocido Yurena. La cantante ha confesado que decidió acudir a una psicóloga para que le ayudase. Precisamente, fue ella la que le aconsejó que debía volver a retomar una rutina y comenzar de nuevo con sus proyectos profesionales.

Un consejo que Yurena ha decidido seguir. La cantante ha confirmado que su próxima actuación será en la Plaza de Toros de Madrid. Un evento con el que está ilusionada y que espera que le ayude para poder seguir adelante y superar la pérdida de su madre.

La cantante, ha reconocido que "sigue hablando con su madre". Yurena ha afirmado que de vez en cuando le habla porque "lo necesita". Además, de vez en cuando ha confesado que también sueña con ella. "En los sueños sí que me responde", ha indicado.

En cuanto a Mario Vaquerizo y Alaska, Yurena ha confesado que al final no le llamaron para darle el pésame pero que se encontró con Mario en un programa de televisión y ahí si que le dijo que lo sentía. "Me hubiese gustado que me llamasen, pero no me considerarán de su círculo cercano. No pasa nada", ha aclarado.

Ahora, Yurena quiere estar inmersa en sus nuevos proyectos laborales y ha afirmado que, de momento, su padre está viviendo con él.