Sin prisa pero sin pausa , con vértigo pero con ganas, con ánimo pero sin lucro, con alma pero con calma, con suerte pero siendo fuerte , con ilusión pero con decisión. Allá vamos 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣. Te vienes ?? 📸: @gema_lozano_cano