Después de su sonado paso por 'Gran Hermano VIP 7', Estela Grande se ha convertido en un personaje muy seguido y con mucho que decir... Semanas después de despedirse de Guadalix y desconectar de la polémica junto a su marido, Diego Matamoros, ha vuelto a la televisión y lo ha hecho en 'Viva la vida', donde su primer momento tenso ha llegado nada más llegar: ¡Se ha encontrado con Makoke! Por todos es sabido que la relación de Makoke y Diego Matamoros no es precisamente idílica, así que igual a Estela no le cae demasiado bien... Pero parece que nada de eso, ambas han asegurado que no se conocían personalmente y que antes de verse en plató, han coincidido en maquillaje, donde se han saludado cordialmente. La propia Makoke asegura que "no tengo nada en su contra, las referencias que tengo por gente en común son buenas".

No ha dudado en enfrentarse a los vídeos en los que Diego aseguraba no iría a recibirla a su salida de 'GH' y demás duras palabras... Algo que ella misma ha confesado ¡no había visto todavía! Eso sí, por decisión propia. "Él me lo ha contado", asegura, "no verlas no significa no saberlas".

Quien también se despachó a gusto contra Estela fue su suegro, Kiko Matamoros... ¿Cómo se lo ha tomado? "Nunca he tenido relación con Kiko más allá de ser el padre de mi pareja, nunca he tenido problemas con él, de hecho siempre he animado a Diego a que se acercasen", ha desvelado ella. "A Diego no le gusta escuchar a su padre hablar así de mi", confiesa Estela, y tiene claro que "no voy a faltarle el respeto ni hablar mal de él". Eso no quita que le haya dolido lo que ha escuchado: "Más que dolido... es un '¿por qué esa inquina?".