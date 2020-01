Violeta Mangriñán afronta el nuevo año con mucha ilusión y optimismo, y es que acaba de mudarse con su chico, Fabio, a un piso que ya nos enseñó en un tour en su canal de Mtmad. La ex concursante de 'Supervivientes', reality donde conoció a su novio, ha confesado que no ha pedido ningún regalo para el Día de Reyes porque tiene todo lo que necesita: "Soy muy afortunada, no puedo pedir más" porque tiene una "casa maravillosa y una persona a la que amo". Dos requisitos que todo el mundo quiere alcanzar.

Esto ha destacado justo antes de decir que el motivo por el que su casa es tan maravillosa no solo está en el interior de la vivienda, sino también en el exterior, y es que la urbanización tiene ¡de todo! Violeta ha aprovechado para hacer un tour por las instalaciones comunes que comparte con sus vecinos. Unas zonas comunes que tienen un infalible sistema de seguridad: se abren con la huella dactilar de cada vecino para evitar el acceso a intrusos o invitados sin autorización.

Además de la piscina que puede verse desde el exterior, la urbanización también cuenta con jacuzzi de agua salada ¡y sauna! Vamos, que la 'Superviviente' tiene un completo spa debajo de la casa que comparte con su novio. "Yo que soy Miss Contracturas...", aseguraba Violeta mientras probaba los diferentes chorros de la sauna.

"¿Cómo pretendéis que pida un regalo para Reyes?", se preguntaba Violeta ante la cámara reflexionando de lo bien que le va la vida ahora que vive con Fabio. "Soy súper afortunada: vivo donde quiero, con quien quiero y la urbanización no puede estar mejor". Pero esto no es todo. La urbanización cuenta también con un gimnasio completo donde ha compartido su rutina de ejercicios: 20 minutos de cardio en cinta o 40 minutos en elíptica, 20 minutos de abdominales, y 20 minutos de sentadillas acompañadas con ejercicio de brazos.

Además, tiene una sala común que se puede reservar para fiestas. Todas unas instalaciones que Violeta agradece y asegura que no puede pedir más... ¿o sí? "Ojalá un día vivir en una casa sin vecinos, sin tener que pedir cita para la sauna o el gimnasio", pedía más tarde en el mismo vídeo donde ha destacado que está "muy agradecida de todo lo que tengo, por eso mismo no he escrito carta a los Reyes".